Увольнения проводятся в Ялте из-за нелегальных перевозок

Начальника отдела ГИБДД МВД по Ялте уволили за бездействие по поводу проблемы нелегальных перевозок. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Должности также лишился директор ялтинской автостанции. «По транспортным перевозкам в Ялте ситуация, могу сказать, отвратительная», — отметил Аксенов.

Ранее он заявил, что более 50% рынка автомобильных пассажирских перевозок в Крыму находится в тени и по сути является незаконным. Власти дали время до 25 июля на легализацию, после чего начались массовые проверки, передает Крыминформ. Выявлено более 80 нарушений за пять дней.