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Увольнения проводятся в Ялте из-за нелегальных перевозок

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Начальника отдела ГИБДД МВД по Ялте уволили за бездействие по поводу проблемы нелегальных перевозок. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Должности также лишился директор ялтинской автостанции. «По транспортным перевозкам в Ялте ситуация, могу сказать, отвратительная», — отметил Аксенов.

Ранее он заявил, что более 50% рынка автомобильных пассажирских перевозок в Крыму находится в тени и по сути является незаконным. Власти дали время до 25 июля на легализацию, после чего начались массовые проверки, передает Крыминформ. Выявлено более 80 нарушений за пять дней.

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