Макеты машин ДПС установили на трассе в Астраханской области

На федеральной трассе «Каспий» в Астраханской области появились макеты машин ДПС. Предполагается, что это позволит дисциплинировать водителей.

По данным управления федеральных автомобильных дорог «Каспий», 3D-макеты исполнены в натуральную величину. Визуально конструкция напоминает служебный автомобиль сотрудников Госавтоинспекции, который оснащен проблесковыми маячками. Они автоматически включаются в темноте. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Водитель, который движется по трассе, практически не сможет отличить макет от настоящей машины ДПС. Предполагается, что автомобилисты будут снижать скорость и стараться проехать участок без нарушений.