Прямой эфир

Макеты машин ДПС установили на трассе в Астраханской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На федеральной трассе «Каспий» в Астраханской области появились макеты машин ДПС. Предполагается, что это позволит дисциплинировать водителей.

По данным управления федеральных автомобильных дорог «Каспий», 3D-макеты исполнены в натуральную величину. Визуально конструкция напоминает служебный автомобиль сотрудников Госавтоинспекции, который оснащен проблесковыми маячками. Они автоматически включаются в темноте. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Водитель, который движется по трассе, практически не сможет отличить макет от настоящей машины ДПС. Предполагается, что автомобилисты будут снижать скорость и стараться проехать участок без нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На сайте ГИБДД впервые опубликовали карту со всеми камерами на дорогах
Макеты детей установят возле пешеходных переходов в Уфе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017