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Грабителю офиса микрозаймов вынесли приговор в Хабаровске

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В Хабаровске вынесли приговор 20-летнему мужчине, который ограбил павильон микрокредитной организации. Его добычей стали 3150 рублей.

Как рассказала помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская, подсудимый признан виновным в совершении разбоя с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Инцидент произошел 27 мая этого года. Мужчина надел медицинскую маску, зашел в кредитную организацию и, угрожая ножом, потребовал открыть сейф. Его добычей стали 3150 рублей. Преступник возмутился количеством денег, но забрал их и ушел.

Нападавшего удалось задержать через несколько часов. При себе у него нашли нож и маску. Молодой человек сразу признался в содеянном и раскаялся.

Во время следствия мама подозреваемого компенсировала ущерб. Сам он до суда находился в СИЗО.

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