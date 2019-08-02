Лишившаяся почки пациентка отсудила миллион рублей у онкодиспансера

Волгоградский областной суд отклонил апелляционную жалобу ответчика и постановил на основании решения Дзержинского районного суда удовлетворить более чем миллионный иск 43-летней женщины к областному клиническому онкологическому диспансеру.

В феврале 2017 года врач сообщил пациентке о необходимости срочной операции. «При этом в полном объеме не были проведены мероприятия, подтверждающие обоснованность и наличие показаний к хирургическому вмешательству. После проведения операции и выписки из ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» здоровье истца резко ухудшилось», — сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

В результате потерпевшей пришлось удалять почку. В пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тыс. рублей, расходы, понесенные на оказание услуг в размере 21,34 тыс. рублей, и штраф в размере 360,67 тыс. рублей.