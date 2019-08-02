Прямой эфир

Лишившаяся почки пациентка отсудила миллион рублей у онкодиспансера

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волгоградский областной суд отклонил апелляционную жалобу ответчика и постановил на основании решения Дзержинского районного суда удовлетворить более чем миллионный иск 43-летней женщины к областному клиническому онкологическому диспансеру.

В феврале 2017 года врач сообщил пациентке о необходимости срочной операции. «При этом в полном объеме не были проведены мероприятия, подтверждающие обоснованность и наличие показаний к хирургическому вмешательству. После проведения операции и выписки из ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» здоровье истца резко ухудшилось», — сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

В результате потерпевшей пришлось удалять почку. В пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тыс. рублей, расходы, понесенные на оказание услуг в размере 21,34 тыс. рублей, и штраф в размере 360,67 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онкобольная калининградка отсудила у больницы деньги за платные анализы
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 года колонии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017