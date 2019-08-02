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Дело возбудили по факту массового ДТП с двумя погибшими на Кубани

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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту массовой дорожной аварии, в которой погибли два человека. ДТП произошло 2 августа на трассе А-146 в Северском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, следственным отделом ОМВД России по Северскому району возбуждено уголовное дело по ст. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По информации «Кубанских новостей», около трех часов ночи 45-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2110 и Renault Logan.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 56-летний водитель «ВАЗа» и его 44-летняя пассажирка, несовершеннолетний пассажир 2010 года рождения был госпитализирован. В медучреждение также были доставлены водитель Chevrolet и его семилетний пассажир, 40-летний водитель Renault и два его пассажира 1979 и 2000 годов рождения.

22 июля на 1433-м км трассы М-4 «Дон» в Туапсинском районе столкнулись два легковых автомобиля. Погибли четыре человека. Еще четверо, в том числе двое детей, пострадали.

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