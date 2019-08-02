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Дорожные работники уложили асфальт в грязь в Сыктывкаре

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Фото: vk.com/Черный список Сыктывкара
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Жители Сыктывкара сфотографировали работу местных дорожных служб. Как видно на кадрах, размещенных в паблике «Черный список Сыктывкара» в соцсети «ВКонтакте», специалисты укладывали асфальт прямо в лужи. Фотография была сделана 31 июля на улице Сорвачева.

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«Кладут асфальт прямо в лужи, грязь смолой полили и сверху асфальт», — подписал происходящее автор фотографии.

Ситуацию прокомментировали порталу PROгород в городской мэрии. По словам чиновников, дорожные службы действовали по правилам.

«Ямочный ремонт этой дороги производится в соответствии с технологией проведения данных работ», — отметили в администрации.

Чиновники подчеркнули, что в месте асфальтирования допускается небольшая влажность, так как температура наносимого слоя асфальта — около 180 градусов и влага просто испаряется при контакте со смесью.

25 апреля дорожников Тюмени застали за укладкой асфальта в похожих условиях. Видео того, как асфальтоукладчики используют воду из луж, появилось в одной из социальных сетей.

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