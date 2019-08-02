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Пострадавший в Анкаре белорусский дипломат выписан из больницы

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Пострадавшего при вооруженном нападении в Анкаре белорусского дипломата Александра Поганшева выписали из больницы. Он продолжит лечение дома в Турции. Об этом сообщил 2 августа замначальника управления информации и цифровой дипломатии министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Шупляк.

«Он идет на выздоровление, сегодня его выписали из больницы», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Нападение на советника – посланника белорусской дипмиссии в Турции было совершено вечером 24 июля. Поганшев получил несколько пулевых ранений во время прогулки с сыном в Анкаре. Граждане Белоруссии возвращались после прогулки в парке Дикмен.

Как показало проведенное расследование, на мужчину напал психически нестабильный человек, на преступление его толкнула ссора, а не политические мотивы. Нападавший после атаки покончил с собой.

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