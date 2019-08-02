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Путин встретился с врио губернатора астраханской области Бабушкиным

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Бабушкин рассказал главе государства, что, сразу после того как возглавил область, начал встречаться с жителями региона и изучать их обращения. По его словам, в ходе анализа были выявлены проблемы, которые не решались годами.

«Для меня совершенно очевидно, что ситуацию нужно менять», — отметил он.

Главными приоритетами должны стать повышение социальной защищенности граждан и рост качества их жизни. Чтобы решить эти задачи, необходимо перезагрузить экономику области, подчеркнул Бабушкин.

19 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на увеличение социальной поддержки Астраханской области, предложенной врио губернатора региона Игорем Бабушкиным, предусмотрено 600 млн рублей.

Бабушкин возглавил Астраханскую область после отставки губернатора региона Сергея Морозова. Ранее врио губернатора занимал должность заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Также с 2013 по 2018 год он был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

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