Грузовик «Урал» врезался в микроавтобус и иномарку в Приморье

Около поселка Сибирцево в Приморском крае грузовик «Урал» врезался в Mercedes-Benz и микроавтобус Toyota Voxy. Пострадали два человека.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла на дороге А-370, которая соединяет Хабаровск и Владивосток. По данным МВД, 33-летний водитель «Урала» выехал на встречную полосу, где врезался в Mercedes-Benz и микроавтобус Toyota Voxy.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель грузовика и женщина-водитель Toyota Voxy.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

2 августа в Приморье столкнулись рейсовый микроавтобус и легковушка. Погибли два человека. Еще четверо получили травмы.