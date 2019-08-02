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МИД заявил об отсутствии темы Украины в разговоре Путина и Трампа

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали ситуацию на Украине во время недавнего телефонного разговора. Об этом заявил в пятницу, 2 августа, замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Нет, в этом телефонном разговоре Украина не обсуждалась», — цитирует замминистра ТАСС.

По словам Рябкова, в ходе разговора Трамп действительно предложил содействие в тушении лесных пожаров в Сибири.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по экономическим вопросам.

Телефонные переговоры двух лидеров прошли вечером 31 июля по инициативе Вашингтона. Путин поблагодарил американского президента за предложение помощи с пожарами и указал, что при необходимости РФ им воспользуется. На следующий день Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным был коротким, но конструктивным.

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