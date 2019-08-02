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Постпред Ингушетии при президенте подал в отставку

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Фото: Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации
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Постоянный представитель Ингушетии при президенте России, вице-премьер правительства республики Алихан Цечоев написал заявление об отставке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации главы региона 2 августа.

По словам собеседника агентства, Цечоев переходит на работу в министерство по делам Северного Кавказа. Поданное им заявление пока не подписано.

Официального подтверждения информации пока не последовало.

Алихан Цечоев вступил в должность постпреда республики при президенте в декабре 2016 года. До этого он был первым зампредседателя правительства Ингушетии и работал в фондах социального страхования региона и России.

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