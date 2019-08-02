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В МИДе заявили о планах Москвы работать над продлением СНВ-3

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российская Федерация продолжит работу над продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

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Говоря о будущем СНВ-3 на фоне выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), дипломат указал, что «всё зависит от США».

«Мы в пользу сохранения ДСНВ высказывались и продолжаем высказываться», — цитирует замминистра в пятницу, 2 августа, ТАСС. По его словам, работа в этом направлении продолжится.

«Для того чтобы договор был продлен, нужно решить проблему с переоборудованием части американских стратегических носителей таким способом, который мы не можем проверить и удостовериться, что переоборудование проведено», — подчеркнул дипломат.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о прекращении участия Соединенных Штатов в ДРСМД.

Этот шаг Вашингтона поддержали Япония и Польша. Китай тем временем выразил протест в связи с действиями США.

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