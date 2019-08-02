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Штормовое предупреждение объявили в Оренбургской области

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Ухудшение погодных условий ожидается в Оренбургской области. В связи с сильным ветром объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, ветер до конца дня 2 августа усилится до 26 м/с. Неблагоприятный прогноз также распространяется на 3 августа, однако ветер стихнет до 15–20 м/с. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Оренбуржья при усилении ветра ограничить выход из зданий. Кроме того, необходимо особенно тщательно контролировать детей, не оставляя их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, гражданам рекомендуют укрываться в оврагах.

Ранее сообщалось, что в Омске сильный ветер повредил опору электропередач. Столб буквально поднялся в воздух, повиснув на проводах.

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