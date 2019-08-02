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Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке.

«Президент подтвердил, что руководитель его офиса написал заявление на увольнение», — говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.

При этом отмечается, что глава государства заявление Богдана пока не подписал.

Зеленский пояснил, что в его команде заявления об увольнении пишутся в случае невозможности справиться с поставленными задачами, пишет «Газета.Ру».

«Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самoго начала, что напишем заявления на увольнение. Если… тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — процитировала Зеленского его пресс-служба.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Богдан написал заявление с просьбой уволить его. В этот же день замглавы офиса Руслан Рябошапка заявил, что сообщения об отставке Богдана не соответствуют действительности.

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