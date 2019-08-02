Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке.
«Президент подтвердил, что руководитель его офиса написал заявление на увольнение», — говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.
При этом отмечается, что глава государства заявление Богдана пока не подписал.
Зеленский пояснил, что в его команде заявления об увольнении пишутся в случае невозможности справиться с поставленными задачами, пишет «Газета.Ру».
«Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самoго начала, что напишем заявления на увольнение. Если… тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — процитировала Зеленского его пресс-служба.
Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Богдан написал заявление с просьбой уволить его. В этот же день замглавы офиса Руслан Рябошапка заявил, что сообщения об отставке Богдана не соответствуют действительности.