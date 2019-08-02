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На развитие оросительных систем в Башкирии направят более 60 млн рублей

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Башкортостан направил более 60 млн рублей на развитие мелиорации. Оросительные систему установят на площади 620 га.

Сельскохозяйственные предприятия получат субсидии в размере 70% от затрат. На развитие мелиорации из федерального бюджета республика получил 35,2 млн рублей, еще 30 млн рублей будет направлено из бюджета Башкирии. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

По данным экспертов, дополнительный полив не требуется полям лишь на севере, северо-востоке и северо-западе региона. Всего же в России мелиорация используется на 8% сельскохозяйственных земель. Для сравнения, в Китае искусственным орошением охвачено порядка 55% полей.

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