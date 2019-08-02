Новые школьные автобусы и кареты «скорой» прибудут в Амурскую область

В Амурской области обновят автопарк школьных автобусов и машин скорой помощи. Техника прибудет в регион до конца 2019 года. Глава Приамурья Василий Орлов провел встречу по вопросам выделения и распределения транспорта.

«Мы попросили о выделении нам соответствующей техники, удалось достичь договоренности. Первые поставки техники ожидаем к 5 сентября. Весь объем заявленных автомобилей поступит в Приамурье до конца 2019 года», — приводит слова губернатора Амурская Служба Новостей.

В первую очередь техникой будут обеспечены районы, которые пострадали от паводка.

Глава региона отмечает, что сейчас в Приамурье очень высокая степень износа техники — порядка 80%. Существует острая потребность в новых автомобилях «скорой» и школьных автобусах.

В 2018 году регион получил 42 школьных автобуса и свыше 20 карет скорой помощи.