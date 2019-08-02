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В Тюменской области установят 800 камер фиксации нарушений ПДД

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Новые комплексы фиксации нарушений ПДД появятся на трассах в Тюменской области. Всего планируется установить 800 камер.

В ГИБДД пока не называют точные места, где техника будет следить за соблюдением правил дорожного движения. Известно, что 200 камер разместят на дорогах регионального значения. Также комплексы появятся на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщает портал «Наш город».

На текущий момент в Тюменской области действует 22 мобильных комплекса фиксации нарушений. Техника постоянно меняет место дислокации.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция впервые опубликовала карту с указанием мест установки всех камер наблюдения на дорогах. Портал работает в тестовом режиме.

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