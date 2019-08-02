Более 3,4 млрд рублей направят в Якутии на переселение из ветхого жилья

В Республике Саха (Якутия) направят 3,4 млрд рублей на программу переселение людей из ветхого жилья. На эти средства приобретут новые благоустроенные квартиры.

Средства будут направлены из федерального бюджета. На них приобретут новое жилье для 1000 семей. Сейчас Центр закупок республики объявил около 70 тендеров на закупку квартир у застройщиков, пишет ИА SakhaNews со ссылкой на RosTender.info.

Около 90 квартир планируется предоставить семьям в Ленске, более 110 — в Олекминске, свыше 100 — в Нерюнгри.

Переселение людей проходит в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».