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Эксперт оценил совет Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука

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Фото: Depositphotos
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Обеспечение собственной приватности и заботы о ней лежит в том числе и на каждом пользователе, потому не следует пренебрегать советами специалистов Роскачества и заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Об этом телеканалу «360» рассказал руководитель группы управления сервисами предотвращения распределенных атак «Лаборатория Касперского» Александр Халимоненко.

Он пояснил, что доступ к микрофону и камере контролируется программным обеспечением, в котором могут присутствовать уязвимости, и злоумышленники часто находят такие лазейки и незаметно активируют камеру. Вместе с тем эксперт уточнил, что в новое оборудование стали чаще встраивать специальные датчики и индикаторы, которые помогают определить, включена ли камера в определенный момент.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», с советами Роскачества согласились и в Минкомсвязи. По словам пресс-секретаря ведомства Евгения Новикова, интернет-пользователям «следует соблюдать кибергигиену» и заботиться о сохранности своих персональных данных, не перекладывая ответственность на антивирусы. Предствитель Минкомсвязи добавил, что необходимо выборочно разрешать приложениям доступ к камере, микрофону и файлам, а тем более к книге контактов смартфона.

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