Жителя Омской области будут судить за жестокое избиение собаки

В Омской области в суд передано уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Мужчина избил щенка, в результате травм собака скончалась.

По данным следствия, подсудимому не понравилось, что щенок пытался запрыгнуть на кровать. Мужчина жестоко избил питомца, в результате чего пес скончался. Свидетелем происшествия стала пожилая родственница подсудимого. Она сообщила о произошедшем в полицию, пишет ИА «Город55».

В ходе проверки правоохранительные органы установили, что мужчина незаконно хранил в доме обрез охотничьего ружья. Кроме того, полиция выяснила, что подсудимый совершил хищение имущества родственницы. Также мужчина является фигурантом дела о приобретении и хранении марихуаны. Наркотик обнаружили у него дома в ходе обысков.

Уголовные дела возбуждены по факту жестокого обращения с животными, хранения оружия и наркотических средств. Материалы переданы в суд.