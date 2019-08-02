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Пьяный водитель сбил маму с двумя детьми в Якутске

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В Якутске пьяный водитель наехал на маму с двумя детьми. Женщина с малолетним ребенком была госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Республике Саха (Якутия).

Авария произошла в четверг, 1 августа, на улице Лонгинова. Предварительно установлено, что 26-летний водитель Toyota Corolla Spacio наехал на женщину 1979 года рождения и двух детей 2017 и 2009 годов рождения, пишет ИА YakutiaMedia.

Прибывшая на место происшествия «скорая» забрала в больницу женщину и одного из детей.

Водитель иномарки прошел алкотест, который показал 1,68 мг/л. Ранее его задерживали пьяным за рулем 13 раз, прав на управление автомобилем он лишен. По факту произошедшего организована проверка.

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