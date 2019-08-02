Ребенок пострадал на детской площадке в Брянской области

Школьник доставлен в больницу с переломом руки в Новозыбкове (Брянская область). Ребенок пострадал во время игры на площадке возле многоквартирного дома.

Инцидент произошел на улице Садовой. По данным правоохранительных органов, ребенок катался на качелях и получил серьезную травму. С переломом руки его доставили в Новозыбковскую районную больницу, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Точные обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники МВД.

Ранее сообщалось, что в Рязани врачи восстанавливают зрение девятилетнему ребенку, который пострадал из-за игрушечного пистолета. В глаз мальчику попала пластиковая пулька, что вызвало травматическую отслойку сосудистой оболочки глаза.