Паромную переправу через реку Уду восстановят в Приангарье

В Нижнеудинском районе Иркутской области будет восстановлена паромная переправа через реку Уду около деревни Казачья Бадарановка. Она была затоплена в июне из-за сильного паводка в регионе. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Восстановить переправу планируют к середине августа. Ею пользовались жители десяти населенных пунктов общей численностью две тыс. человек, пишет ИА IrkutskMedia.

С 31 июля через реку организована переправа на лодке на воздушной подушке вместимостью пять человек. Связь с населенными пунктами возможна по автодороге Нижнеудинск–Боровинок–Алзамай.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.