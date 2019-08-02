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Службу сиделок создадут в Липецкой области

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Фото: Depositphotos
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В учреждениях социальной защиты липецкой области появятся сиделки. Соответствующие поправки одобрили депутаты.

По данным LipetskMedia, служба сиделок будет создаваться без изменения численности сотрудников учреждений социальной защиты. Новая штатная единица появится за счет переучивания действующих специалистов и перераспределения полномочий между сотрудниками, которые оказывают помощь на дому. На первом этапе в Липецкой области будут работать 300 сиделок.

Подготовкой сиделок или помощников по уходу займутся профессиональные учебные заведения. Специалисты смогут оказывать услуги социально-медицинского характера.

Кроме того, в регионе вводятся отделения дневного пребывания. Пожилые люди смогут находиться в них как целый день, так и в течение нескольких часов. Отделения будут открывать на базе действующих организаций социального обслуживания.

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