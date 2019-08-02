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Житель Омской области угнал автомобиль скорой помощи и погиб в ДТП

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В Омской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб парень за рулем автомобиля скорой помощи. По данным правоохранительных органов, молодой человек угнал машину в местном фельдшерско-акушерском пункте.

Авария произошла в селе Екатериновка Тевризского района. Автомобиль «УАЗ» упал с моста в реку и встал на крышу. 23-летний водитель погиб, его пассажир доставлен в больницу. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Незадолго до аварии автомобиль был угнан, с соответствующим заявлением в полицию обратились сотрудники Екатерининского ФАПа. По данным ГИБДД, погибший не имел водительского удостоверения. По факту аварии проводится проверка.

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