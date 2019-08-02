Театр «Манекен» отремонтируют в Челябинске

В Челябинске в следующем году завершится ремонт исторического фасада и оформление прилегающих территорий кинотеатра Пушкина и театра «Манекен». На работы было выделено 55 млн рублей в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

За счет городского бюджета будут закуплены новые кресла в театральный зал, передает 1obl.ru. «На сегодняшний день мы получили 216 кресел для «Манекена», — заявила глава управления культуры Элеонора Халикова. Также будут выделены деньги для нового кинооборудования, вроде современного проектора формата DCP и экрана для него.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к проведению саммитов в 2020 году в Челябинске необходимо подготовить 19 объектов. Помимо конгрессно-выставочного центра «Таганай», ведется строительство нового аэропорта. Недавно бюджет подготовки увеличили более чем на 250 млн рублей. Средства распределят между президентской деревней и конгресс-холлом.