Рекорд по количеству осадков побит в Самарской области

В Самарской области побит рекорд абсолютного суточного максимума по количеству осадков. Прошлый рекорд держался почти 30 лет.

По данным синоптиков, 1 августа в Челно-Вершинах выпало 27,7 мм осадков за сутки. Прошлйы рекорд относился к 1990 году, когда выпало 11,9 мм осадков. В Клявлино 1 августа выпало 40,7 мм осадков, что значительно больше прошлого рекорда территории, который был установлен в 2016 году. Об этом сообщает НИА «Самара».

Ранее сообщалось, что температурный рекорд был установлен в Тамбове в конце июля. Столбик термометра опустился до отметки +3,9 градуса. Прежний рекорд был установлен в 2009 году, когда 5 июля похолодало до +4,4 градуса. Причиной похолодания в 2019 году стало вторжение арктических воздушных масс.