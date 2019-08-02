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Кортнев повезет свой новый мюзикл на гастроли

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Фото: vk.com/ПРЕМЬЕРА: В городе Лжедмитрове
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Музыкант, актер театра и кино, лидер группы «Несчастный случай Алексей Кортнев пообещал провезти свой новый спектакль «В городе Лжедмитрове» с гастролями по стране. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».

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По словам музыканта, в настоящее время идет подготовка концертной версии спектакля, который завершил сезон 18 июля. Он отметил, что последние пять представлений в зале был гипераншлаг.

«Информация об этом мюзикле разошлась, и люди пошли на него очень хорошо. Показ спектаклей мы возобновим с сентября. Я очень надеюсь, что эта работа проживет долго. <…> Сейчас мы делаем концертную версию «В городе Лжедмитрове», чтобы получить возможность гастролировать с этим мюзиклом», — приводит НСН слова Кортнева.

Он уточнил, что переработка подразумевает изложение материала и исполнение песен из спектакля без декорации и костюмов.

Мюзикл «В городе Лжедмитрове» идет в Московском ДК имени Зуева. Это — фантасмагорическая история о жизни в закрытом наукограде Лжедмитрове, в котором множество различных аномалий и странностей. Ближайшая постановка намечена на 15 сентября, а 13 сентября Алексей Кортнев вместе с группой «Несчастный случай» выступит с сольным концертом на «Горбушке».

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