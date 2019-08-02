Новый кабинет приема открыли в травмпункте Сахалинской детской больнице

В Сахалинской областной детской больнице открыли дополнительный кабинет первичного приема в травмпукнте. Это позволит разделить потоки пациентов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как рассказал заведующий ортопедотравматологическим отделением Андрей Денисов, кабинет только открылся, но уже поступают положительные отзывы. В основном на прием попадают дети среднего школьного возраста, пишет ИА SakhalinMedia.

Работа по повышению доступности медпомощи началась в этом году по инициативе врио губернатора региона Валерия Лимаренко. По его словам, если человеку требуется срочная помощь, то он должен получить ее немедленно. Особенно если речь идет о детях, подчеркнул глава региона.

С 2019 года в медучреждениях Сахалинской области начал применяться новый подход к лечению. Это позволило сократить время ожидания приема, процедур и обследований.