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Власти Липецка окажут помощь многодетной семье после ДТП в Крыму

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Администрация Липецка окажет материальную поддержку многодетной семье, которая попала в ДТП в Крыму. Средства выделят из резервного фонда.

Авария произошла на дороге из Керчи в Феодосию. На трассе произошло столкновение автомобилей Mercedes и SsangYong. Во второй машине ехала многодетная семья из Липецка. В результате ДТП восьмилетняя школьница получила смертельные травмы, ее братья шести и 14 лет находятся в больнице в Симферополе.

В Липецке был организован сбор материальной помощи семье погибшей девочки. Кроме того, знакомые семьи обратились к властям города за поддержкой. В администрации Липецка сообщили, что выделят материальную поддержку из резервного фонда, сообщает GOROD48.

Ранее сообщалось, что всего в аварии пострадали пять детей.

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