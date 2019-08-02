Власти Липецка окажут помощь многодетной семье после ДТП в Крыму

Администрация Липецка окажет материальную поддержку многодетной семье, которая попала в ДТП в Крыму. Средства выделят из резервного фонда.

Авария произошла на дороге из Керчи в Феодосию. На трассе произошло столкновение автомобилей Mercedes и SsangYong. Во второй машине ехала многодетная семья из Липецка. В результате ДТП восьмилетняя школьница получила смертельные травмы, ее братья шести и 14 лет находятся в больнице в Симферополе.

В Липецке был организован сбор материальной помощи семье погибшей девочки. Кроме того, знакомые семьи обратились к властям города за поддержкой. В администрации Липецка сообщили, что выделят материальную поддержку из резервного фонда, сообщает GOROD48.

Ранее сообщалось, что всего в аварии пострадали пять детей.