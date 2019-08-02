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Девять лесных пожаров ликвидировали в Приангарье за сутки

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В Иркутской области за последние сутки ликвидировали девять пожаров на общей площади в 6,6 тыс. га, в том числе 4,8 тыс. га, покрытых лесом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

По два очага возгораний потушены в Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах, по одному в Жигаловском, Киренском, Катангском, Тайшетском районах. Еще один пожар ликвидировали на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Качунгском районе, пишет ИА IrkutskMedia.

По состоянию на 2 августа, в локализованное состояние перешли восемь пожаров площадью 12,6 тыс. га. Действующими остаются 53.

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.

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