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Тяжелобольного ребенка эвакуировали вертолетом из ЕАО в Хабаровск

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В Хабаровск из города Облучье в ЕАО был эвакуирован ребенок 2018 года рождения. Для транспортировки использовался вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 1 августа в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило обращение. Малышу 2018 года рождения требовалась эвакуация в связи с жизненными показаниями.

Прибывшие медики осмотрели пациента и подтвердили необходимость эвакуации. Ребенка вместе с мамой доставили в Хабаровскую детскую краевую клиническую больницу, где ему окажут квалифицированную медицинскую помощь.

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