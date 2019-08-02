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В Москве широко отпразднуют День десантника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве масштабно отпразднуют 89-летие Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). В честь праздника запланированы концерты и показательные выступления.

Как отмечает телеканал «360», у фонтана в московском парке Горького с утра начали собираться мужчины в тельняшках и голубых беретах, несмотря на прохладную погоду и мелкий моросящий дождь. Однако основные события ожидаются ближе к вечеру. В пресс-службе парка отметили, что для героев праздника в течение дня выступят группы «Каскад», «Голубые береты», «Взвод» и «Дозор». Кроме того, на площади перед кафе «Воккер» и на Ленинской площади будет работать полевая кухня, где гости парка смогут угоститься гречневой кашей с тушенкой и горячим сладким чаем. Территорию парка патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии.

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Кроме того, пишет НСН, праздничные мероприятия пройдут и в центре столицы. Так, на Красной площади выступит оркестр ВДВ, а также пройдут рота почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, марш парадных расчетов ВДВ, военно-пaтриотических клубов десантного профиля и «Юнaрмии».

В КЗ «Крокус Сити Холл» пройдет концерт с участием группы «Голубые береты», Aнсaмбля песни и пляски Воздушно-десантных войск и заслуженного артиста РФ Дениса Майданова.

Днем создания ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда 12 бойцов Красной армии совершили прыжок с борта тяжелого бомбардировщика ТБ-3, и это доказало военным необходимость формирования авиадесантируемых подразделений, пишет «Федеральное агентство новостей». Статус самого мобильного, технически оснащенного и престижного рода войск Воздушно-десантные войска приобрели в 1960–1970-е годы под руководством командующего ВДВ Василия Маргелова. Официальным праздником День ВДВ в России стал в 2006 году после соответствующего указа президента. В празднике традиционно принимают участие действующие и бывшие военнослужащие ВДВ, а также ветераны.

Ранее 2 августа министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с профессиональным праздником — Днем ВДВ.

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