Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки

Малый космический аппарат «ВДНХ-80» передал звуковой сигнал о юбилее выставки. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного центра.

Сеанс космической связи прошел в калужском Центре управления полетами 1 августа. Как пишет сайт kp.ru, спутник также отправил в эфир телеметрию с данными о космической погоде. Уточняется, что сообщение о юбилее выставки стало первым радиосигналом, который был отправлен спутником на Землю.

Космический аппарат «ВДНХ-80», созданный учеными НИИ ядерной физики МГУ при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», запустили в космос 5 июля. Данные о космической погоде и другая информация поступает в ЦУП НИИЯФ МГУ.

После завершения первого этапа и «обкатывания» аппарата на орбите специалисты решили, что спутник способен ретранслировать сигналы, поступающие с Земли, на все станции в радиолюбительском диапазоне. Так, сообщение о юбилее ВДНХ отследили радиолюбители из разных регионов России, а также из-за рубежа — от Германии до Эквадора, пишет НСН.

Планируется, что спутник и дальше будет передавать сигналы о важных событиях из жизни ВДНХ. Сигнал с малого космического аппарата транслируется на частоте 436.500 MHz MOBITEX 4800bd.

1 августа сообщалось, что ВДНХ запустила в интернете к своему 80-летию 3D-маску дополненной реальности.