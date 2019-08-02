Система управления платными парковками появится в Новосибирске

В Новосибирске объявлен конкурс на разработку автоматизированной системы управления парковочными местами. Максимальная стоимость контракта составит 17 млн рублей.

Информация размещена на сайте госзакупок. Согласно условиям, подрядчик должен разработать приложение, обеспечивающее удаленный доступ с использованием смартфонов и интернет-браузеров. Система обеспечит бесперебойную работу всех компонентов платных парковок из расчета не менее 10 тыс. автомобильных мест. Об этом сообщает vn.ru.

Финансирование будет вестись из бюджета Новосибирска. На исполнение контракта у подрядчика будет 240 дней. Заявки принимаются до 21 августа, победителя торгов назовут 30 августа.

Работа по созданию платных парковок в Новосибирске началась в 2017 году. В числе первых была оборудована стоянка на площади имени Гарина-Михайловского.