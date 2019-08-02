Газовый баллон из багажника насквозь пробил сидение легковушки в Хабаровске

В Хабаровске столкнулись две легковых иномарки. От удара баллон с газом в багажнике одной из машин пробил насквозь переднее правое сидение.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на очевидца событий, авария произошла на проспекте 60-летия Октября. Водитель Toyota Probox не выдержал дистанцию и врезался во впереди идущую Toyota Vitz.

В багажнике праворульной Toyota Probox находился большой газовый баллон. От удара он насквозь пробил переднее пассажирское сидение, которое в момент аварии пустовало. Никто не пострадал. Девушка за рулем Toyota Vitz также не получила травм.

14 июля сообщалось о том, что в Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов. Инцидент произошел ночью, когда группа людей переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.