Возобновлено движение по федеральной трассе «Сибирь»

В Тулуне возобновили движение по федеральной трассе «Сибирь». Три дня она была под водой. Перед запуском специалисты обследовали 4 км дороги. Её открытия ждали около полутора тысяч машин. Уровень воды в реке Ия опустился до 922 см и сейчас превышает критическую отметку более чем на два метра. Всего в Иркутской области остаются подтопленными более 1,6 тыс. домов. В восьми населённых пунктах нет света.