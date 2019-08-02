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Возобновлено движение по федеральной трассе «Сибирь»

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В Тулуне возобновили движение по федеральной трассе «Сибирь». Три дня она была под водой. Перед запуском специалисты обследовали 4 км дороги. Её открытия ждали около полутора тысяч машин. Уровень воды в реке Ия опустился до 922 см и сейчас превышает критическую отметку более чем на два метра. Всего в Иркутской области остаются подтопленными более 1,6 тыс. домов. В восьми населённых пунктах нет света.

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