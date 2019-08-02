Хабаровская «пенсионерка-потрошительница» предстанет перед судом

Расследование уголовного дела в отношении 80-летней жительницы Хабаровского края, обвиняемой в убийстве двух взрослых и ребенка и надругательстве над их телами, завершено. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

«Следствием проделана масштабная работа. Допрошено более 30 человек, проведено свыше 10 экспертиз. Стационарной комиссионной психолого-психиатрической экспертизой женщина признана вменяемой», — говорится в сообщении, опубликованном 2 августа на сайте СУ СК по региону.

Отмечается, что ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась. Всю жизнь она трудилась разнорабочей в разных местах, в том числе на свиноферме.

По данным следователей, впервые пенсионерку заподозрили в убийстве 30 января 2019 года, когда на улице в поселке Березовка были обнаружены фрагменты тела 52-летнего мужчины, снимавшего у нее комнату. Следователи собрали достаточную для обвинения доказательную базу, в итоге пенсионерка дала признательные показания.

В ходе расследования стало известно еще про два убийства. В 2005 году из-за незначительного конфликта обвиняемая убила топором 8-летнюю девочку, жившую с ней в одном доме. А в марте 2013 года также топором она убила свою 77-летнюю знакомую за то, что та «вела себя надменно».