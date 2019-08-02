Страшное ДТП произошло на Ставрополье

Пять человек погибли в аварии с автобусом и грузовиком под Ставрополем. Ещё 18 получили травмы, 14 пострадавших в больнице, трое из них в реанимации. Среди госпитализированных трое детей, но серьёзных травм у них нет. Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. От удара автобус перевернулся, у грузовика серьезно пострадала кабина. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Ставропольского края.