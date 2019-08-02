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СМИ узнали подробности о напавшем на полицейских в Сургуте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мужчина, напавший с ножом на полицейских во дворе жилого дома в Сургуте (ХМАО), был сотрудником МЧС. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Личность (нападавшего) известна. Это сотрудник сургутского подразделения МЧС», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел поздно вечером в 1 августа во дворе дома. Местные жители сообщили в полицию о подозрительном мужчине. Когда прибывшие полицейские попытались его задержать, он смертельно ранил ножом одного из них, а также нанес ранение его коллеге, который выстрелил на поражение.

По данным следователей, нападавший — 37-летний местный житель, в момент конфликта с сотрудниками полиции он был пьян.

В свою очередь представитель городского управления МВД сообщил, что состояние пострадавшего полицейского оценивается как удовлетворительное, он находится в сознании, угрозы для его жизни нет. Семье погибшего полицейского окажут всю необходимую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», пишет «Газета.ру».

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