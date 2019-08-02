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В Тулуне восстановили автобусное сообщение между берегами Ии

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Фото: vk.com/club68039023
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Движение автобусов городских маршрутов возобновили между берегами реки Ии в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Автобусы на городских маршрутах работали в кольцевом режиме, одни на одном берегу, другие — на другом, а теперь возобновлено движение между берегами по объездной дороге», — цитирует сообщение ТАСС.

Тулун сильнее всего пострадал от наводнения. В городе сносу подлежит около 900 домов, которые были затоплены и разрушены.

Ранее в пятницу сообщалось, что восстановлено движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

28 июля жителей Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка. Через два дня уровень реки Ия превысил 11 м.

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