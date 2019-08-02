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Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с профессиональным праздником — Днем ВДВ. Приказ главы военного ведомства опубликован на сайте минобороны России.

Министр отметил, что самые сложные и ответственные задачи во все времена возлагались на Воздушно-десантные войска. При этом десантники всегда выполняли их оперативно, проявляя самоотверженность, мужество и сохраняя верность присяге.

Шойгу напомнил, что бойцы ВДВ героически сражались в ходе Великой Отечественной войны, а также участвовали в боевых действиях в Афганистане, Северо-Кавказском регионе страны и в локальных вооруженных конфликтах.

«Нынешнее поколение воинов-десантников достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Постоянно совершенствуя боевую выучку и профессиональное мастерство, «голубые береты» успешно используют современные вооружение и военную технику, эффективно выполняют специальные задания в самых экстремальных условиях», — добавил Шойгу.

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