Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с профессиональным праздником — Днем ВДВ. Приказ главы военного ведомства опубликован на сайте минобороны России.

Министр отметил, что самые сложные и ответственные задачи во все времена возлагались на Воздушно-десантные войска. При этом десантники всегда выполняли их оперативно, проявляя самоотверженность, мужество и сохраняя верность присяге.

Шойгу напомнил, что бойцы ВДВ героически сражались в ходе Великой Отечественной войны, а также участвовали в боевых действиях в Афганистане, Северо-Кавказском регионе страны и в локальных вооруженных конфликтах.

«Нынешнее поколение воинов-десантников достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Постоянно совершенствуя боевую выучку и профессиональное мастерство, «голубые береты» успешно используют современные вооружение и военную технику, эффективно выполняют специальные задания в самых экстремальных условиях», — добавил Шойгу.