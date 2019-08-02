Шесть человек погибли в результате стрельбы в столице Хорватии Загребе. Мотивом преступления, предположительно, стала ревность мужчины к бывшей жене и ее новому партнеру. По некоторым данным, в числе убитых четыре ребенка, ранен семимесячный младенец, его госпитализировали. Убийца скрылся с места преступления, сейчас его разыскивает полиция.