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США, Англия и Норвегия пострадали от ливней и наводнений

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Сразу несколько городов США страдают от стихии: по Нью-Йорку прошел мощный дождь, ветер усилился — в некоторых местах повалены деревья. В зоне повышенной опасности оказался Лонг-Айленд.

В штате Массачусетс бушевал шторм — ураган был такой силы, что выбивал окна. Ветер достиг скорости в 30 м/с. К шторму прибавился ливень — в домах местных жителей затопило подвалы и первые этажи.

В Брэмхолле на севере Англии из-за подтопления передвигаются на лодках — последние дни в этой части страны не прекращались дожди.

Наводнение не дает покоя и норвежцам — из-за оползня в одном из поселений в центральной части страны эвакуировали 150 человек. Спасатели разыскивают местного жителя — автомобиль мужчины унесло грязевым потоком.

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