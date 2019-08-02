В офисе президента Украины опровергли отставку его главы

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка прокомментировал агентству УНИАН информацию о якобы отставке руководителя ведомства Андрея Богдана.

По его словам, все сообщения на эту тема являются чепухой. Также он заявил, что информацию «специально разгоняют в СМИ». При этом пресс-служба украинского президента от комментариев воздержалась и отметила, что выясняет информацию.

О предполагаемой отставке Богдана некоторые украинские СМИ сообщили 1 августа. Некоторые издания отмечали, что располагают изображением заявления главы офиса президента. Кроме того, появилась информация, что от отставки Богдана может зависеть встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Зимой 2019 года Андрей Богдан был назначен юридическим советником в штабе на тот момент кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. После вступления в должность Зеленский утвердил Богдана на должности главы администрации президента. Известно, что ранее Богдан был внештатным советником Коломойского.