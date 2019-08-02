Прямой эфир

В офисе президента Украины опровергли отставку его главы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка прокомментировал агентству УНИАН информацию о якобы отставке руководителя ведомства Андрея Богдана.

По его словам, все сообщения на эту тема являются чепухой. Также он заявил, что информацию «специально разгоняют в СМИ». При этом пресс-служба украинского президента от комментариев воздержалась и отметила, что выясняет информацию.

О предполагаемой отставке Богдана некоторые украинские СМИ сообщили 1 августа. Некоторые издания отмечали, что располагают изображением заявления главы офиса президента. Кроме того, появилась информация, что от отставки Богдана может зависеть встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Зимой 2019 года Андрей Богдан был назначен юридическим советником в штабе на тот момент кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. После вступления в должность Зеленский утвердил Богдана на должности главы администрации президента. Известно, что ранее Богдан был внештатным советником Коломойского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ляшко решил объединиться с Кличко для борьбы с «зеленой чумой»
Кличко обвинил команду Зеленского во лжи и непрофессионализме

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017