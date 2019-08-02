Трамп положительно оценил свой разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и положительно оценил их.

По его словам, разговор получился коротким, но хорошим. Глава Белого дома напомнил, что предложил помощь Соединенных Штатов в тушении лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири, пишет ТАСС.

Телефонные переговоры двух лидеров состоялись вечером 31 июля по инициативе Вашингтона. Путин поблагодарил американского президента за предложение помощи с пожарами и указал, что при необходимости РФ им воспользуется.

1 августа глава департамента международной деятельности МЧС Владимир Соловьев поблагодарил США за предложение оказать помощь в тушении лесных пожаров. Он напомнил, что подобные предложения — «обычная мировая практика». Так, в 2018 году Москва предлагала сотрудничество при природных пожарах в штатах Нью-Мексико и Калифорния, однако Вашингтон отказался.

По последним данным «Авиалесоохраны», огнем охвачено 2,9 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее с возгораниями решили бороться, искусственно вызывая дождь.