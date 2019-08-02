В общественном совете столичного МВД осудили «пьяного лжегаишника»

В общественном совете столичного МВД осудили мужчину, который в форме сотрудника Госавтоинспекции изображает сильное алкогольное опьянение. Видео с ним ранее появилось в Сети.

Член Общественного совета Вадим Кожанов заявил, что так позорить полицию, которая действительно много делает для людей, работает, перерабатывает и рискует каждый день, некрасиво и неправильно. В данном случае несколько дней административного ареста — легкое наказание. Кроме того, он назвал попытки защитить актера бессмысленными.

«Такого вообще не должно происходить, и самые близкие коллеги по цеху должны ему говорить: «Ну что ты сделал? Как так можно». Это же люди, которые защищают нас», — добавил Кожанов.

31 июля в Москве задержали актера театра «Современник» Дмитрия Смолева, который снялся в видеоролике, где изображал пьяного работника ГИБДД с сигаретой. В его отношении были возбуждены два уголовных дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». Правонарушитель арестован на восемь суток. Полиции он рассказал, что форму ему предоставил блогер для съемок в клипе.

В конце мая стало известно, что участницу БДСМ-флешмоба выпускников оштрафовали за ношение полицейской рубашки с погонами.

В июле 2018 года сообщалось, что Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил 1,5 тыс. рублей штрафа участнику панк-группы Pussy Riot Петру Верзилову за незаконное ношение формы сотрудника полиции. Во время судебного заседания адвокат активиста попытался объяснить, что ношение его подзащитным формы является «средством художественного образа».