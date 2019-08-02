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СК поблагодарил «Дождь» за помощь во время беспорядков в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет России направил благодарность на имя генерального директора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой за помощь в установлении нарушителей во время массовых беспорядков в Москве 27 июля.

Согласно документу, выявить нарушителей значительно помогла 11-часовая трансляция телеканала, цитирует РЕН ТВ.

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Благодарность «за тесное сотрудничество и достижения высоких результатов» по защите правопорядка в Москве также объявлена главному редактору Александре Перепеловой и всем корреспондентам.

В свою очередь представители телеканала в социальных сетях заявили, что никаких писем от СК не получали, а все сообщения на данную тему являются фейком.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у столичной мэрии. В нем участвовали порядка 3,5 тыс. человек. За различные нарушения были задержаны более 1 тыс. человек. Сообщалось, что участники митинга, в частности, использовали перцовый баллончик, распылили газ и перекрыли движение на Тверской улице.

В четверг, 31 июля, обвинение предъявили участнику несогласованного митинга Кириллу Жукову. Он стал фигурантом дела не только об участии в массовых беспорядках, но и в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Перед этим СКР сообщил о задержании пяти человек, причастных к беспорядкам во время митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Всего же, по данным следствия, к нарушениям правопорядка в ходе акции причастны 10 человек.

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