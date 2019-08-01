Основание кургана для Ржевского мемориала готовят в Тверской области

В Тверской области на площадке будущего Ржевского мемориала Советскому солдату укрепляют основания насыпного кургана и отливают бетонные подпорные стены. Также вяжется арматура и идет установка опалубки для бетонной заливки основания кургана.

Строители начали бетонировать автостоянку и устраивать въезд-выезд. Монумент, который по своему масштабу единственный в РФ, откроют к 9 мая 2020 года, напоминают Тверские ведомости. Энергетики разработали проект по обеспечению Ржевского мемориала электросетевой инфраструктурой.

Центральной фигурой мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе увековечат имена 62 тыс. солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

На сегодняшний день на установку Ржевского мемориала собрано более 265,2 млн рублей пожертвований.