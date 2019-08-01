Прямой эфир

Основание кургана для Ржевского мемориала готовят в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области на площадке будущего Ржевского мемориала Советскому солдату укрепляют основания насыпного кургана и отливают бетонные подпорные стены. Также вяжется арматура и идет установка опалубки для бетонной заливки основания кургана.

Строители начали бетонировать автостоянку и устраивать въезд-выезд. Монумент, который по своему масштабу единственный в РФ, откроют к 9 мая 2020 года, напоминают Тверские ведомости. Энергетики разработали проект по обеспечению Ржевского мемориала электросетевой инфраструктурой.

Центральной фигурой мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе увековечат имена 62 тыс. солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

На сегодняшний день на установку Ржевского мемориала собрано более 265,2 млн рублей пожертвований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Деревья высадили у Ржевского мемориала в Тверской области
Более 60 тыс. фамилий выбьют на Ржевском мемориале Советскому солдату

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017