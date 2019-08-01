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Останки красноармейца перезахоронят в Саратовской области

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В селе Золотое Красноармейского района Саратовской области 2 августа перезахоронят останки солдата Великой Отечественной войны Николая Шмакова.

Он был призван на военную службу 23 октября 1940 года. Считался пропавшим без вести на войне, передает ИА «Взгляд-инфо». Останки и медальон с его данными нашли под Великими Луками Псковской области члены поискового отряда.

Администрация Красноармейского района нашла племянницу героя Ольгу Иванову, которая сейчас живет в Волгоградской области. Ее мать, родная сестра погибшего фронтовика, долгое время искала пропавшего без вести брата.

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